Глушаков: Я не знаю, буду я в "Спартаке" или нет

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков высказался о своем будущем в клубе.

"Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам. Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет. <...> Буду я играть в "Спартаке" или нет. А если точнее, дадут ли мне играть в "Спартаке" те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде все понимают!" - написал Глушаков у себя в Instagram.

Так же футболист подчеркнул, что не обижается на болельщиков. "Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время никто так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной!".

Ранее сообщалось, что 32-летний Глушаков, контракт которого с "красно-белыми" истекает следующим летом, в ближайшее время должен покинуть клуб. Однако в субботу 15 июня Денис наравне с остальными игроками команды прошел медобследование.