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15.06.2019 16:30
Рубрика: Спорт

Глушаков прошел медосмотр в "Спартаке"

Текст: Илья Соболев
Футболисты московского "Спартака" вышли из отпуска и начали подготовку к предстоящему сезону. В субботу команда прошла медицинское обследование.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Среди тех, кто принял участие в медосмотре, был и Денис Глушаков. Ранее неоднократно сообщалось, что 32-летний полузащитник вот-вот покинет команду. Однако обследование он прошел со всеми одноклубниками. "Все в рабочем режиме", - прокомментировал Денис результаты медосмотра. Его контракт с "красно-белыми", напомним, истекает летом следующего года.

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Также медосмотр прошел Дмитрий Комбаров, которого активно сватают в "Крылья Советов". Прошлый сезон в самарском клубе на правах аренды провели спартаковцы Артем Тимофеев и Джано Ананидзе. Оба игрока участвовали в спартаковском медобследовании.

Фото: РИА Новости
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К слову, из аренды, только речь идет уже о тульском "Арсенале", ждут Зелимхана Бакаева. А вот Георгий Джикия и Роман Зобнин присоединятся к команде только 20 июня. Им дали небольшую отсрочку в связи с играми за сборную.

"Таких больных и травмированных, кто требует длительного лечения, нет. Все без исключения должны работать в общей группе", - заявил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.

Отметим, что 22 июня у "красно-белых" запланирован контрольный матч в Сочи. А с 26 июня по 4 июля подопечные Олега Кононова сыграют в товарищеском турнире под эгидой телеканала "Матч Премьер" в Австрии, где их соперниками станут "Ростов", ЦСКА и "Краснодар".

 

 

 

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