Индия наносит ответный удар в торговом споре с США

Индия приняла решение увеличить тарифы на импорт 28 категорий американских товаров, в числе которых входят миндаль, грецкие орехи и яблоки, говорится в заявлении индийского правительства. Эти меры были приняты в связи с лишение Индии с 5 июня специальных льгот в торговле в США на сумму в 5,6 миллиарда долларов.

Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал Дели за высокие импортные пошлины и дефицит в торговле. По данным министерства торговли США, Индия является крупнейшим иностранным покупателем американского миндаля. В 2018 году в Америку за этот товар было переведено порядка 543 миллионов долларов.

Кроме того индийская сторона является вторым по величине импортером яблок. Ввоз в прошлом году яблок из США оценивается в 142 миллиона долларов.