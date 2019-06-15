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15.06.2019 14:50
Рубрика: В мире

Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Текст: Александр Саможнев

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня, относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов 6 сентября, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

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"Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения от 7-9 июня. Это решение является окончательным", - уточнил Поалелунжь​​​.

По его словам, речь также идет об отмене решения о признании незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.

Ранее премьер Санду указала, что незаконные действия режима олигарха Плахотнюка, в том числе непризнание нового правительства, блокирование государственных учреждений, использование при этом военизированных групп, а также выработка незаконных решений не останется без внимания новой власти.

В мире экс-СССР Молдавия Политический кризис в Молдавии
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