Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Дальнейшей плодотворной работы во имя устойчивого развития и процветания Китая пожелал председателю КНР Си Цзиньпиню Александр Лукашенко в поздравительном адресе, который президент РБ направил в связи с днем рождения китайского руководителя. Об этом сообщила 15 июня пресс-служба главы белорусского лидера.

Президент подчеркнул, что высоко ценит понимание и доверие, которое существует между обоими лидерами. "Искренне признателен вам за особое внимание, которое вы постоянно уделяете укреплению дружественных связей между нашими странами. При вашем личном содействии белорусско-китайские отношения вышли на высочайший уровень и продолжают приобретать новые очертания, наполняясь взаимовыгодными проектами", - говорится в поздравлении.

Беларусь, констатирует президент РБ, была и остается всепогодным другом Китайской Народной Республики. "Мы радуемся выдающимся успехам китайского народа, активно поддерживаем продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества", - отметил Лукашенко. Он пожелал Си Цзиньпину, которому сегодня исполняется 66 лет, "доброго здоровья, счастья и благополучия".