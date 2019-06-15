Медведев дал поручения министерствам по нацпроектам

Премьер-министр Дмитрий Медведев предписал министерствам и ведомствам, ответственным за реализацию национальных проектов, в срок до 27 июня внести в правительство нормативные акты для финансирования строек и объектов нацпроектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу. Такое поручение содержится в списке по итогам заседания правительства, прошедшего 13 июня.

Министерству просвещения и Росавиации предстоит отчитаться по "долгам" за прошлый год. До 1 июля им надо доложить о подготовке "дорожных карт" для ввода в эксплуатацию не введенных в 2018 году объектов капитального строительства.

Претензии к федеральным органам исполнительной власти возникли и в части работы по федеральным целевым программам. Кабмин отметил низкую эффективность реализации в I квартале 2019 года ФЦП "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации". Госкорпорации "Роскосмос" поручено принять исчерпывающие меры, чтобы исправить ситуацию.

Также до 12 июля Минприроды, МВД, Минобрнауки, Минобороны, Федеральная служба исполнения наказаний, госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос" должны скорректировать свои федеральные целевые программы, в том числе для приведения их в соответствие с федеральным бюджетом.

Правительство утвердило отчет Минфина об исполнении главного финансового документа страны в первом квартале этого годы, однако Минкомсвязи, Минпросвещения, Минкавказу, Росмолодежи, Ростуризму, Росавтодору и Федеральному агентству по делам национальностей указано на необходимость своевременного исполнения бюджета в части расходов.