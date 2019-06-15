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15.06.2019 18:23
Рубрика: Власть

МИД РФ указало на отсутствие компетенции морского арбитража по иску Украины

Текст: Александр Саможнев

Россия в очередной раз заявила, что сформированный на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года трибунал неправомочен рассматривать переданное ему Украиной дело, поскольку в его основе лежит спор по поводу территориальной принадлежности Крыма, говорится в сообщении МИД РФ.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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В ведомстве напоминают, что 10-14 июня 2019 года в Гааге прошли слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году. При этом утверждается, что российская сторона нарушает ее право на регулирование судоходства в Керченском проливе.

По оценкам МИД РФ, в указанных морских акваториях действует режим внутренних вод, и следовательно, на них не распространяются положения Конвенции 1982 года. Правовой статус Азово-Керченской акватории был унаследован Россией и Украиной от СССР, подтвержден многолетней двусторонней практикой и закреплен в российско-украинских соглашениях.

Кроме того, одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств "по взаимному согласию сторон". Москва рассчитывает, что арбитражный трибунал с должным вниманием отнесется к доводам российской стороны и согласится с отсутствием у него полномочий для рассмотрения указанного спора, подчеркивается в комментарии МИД России.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Украины
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