Ушел из жизни Франко Дзеффирелли - патриарх итальянской сценографии, режиссуры и не только.

Опера, драма, кино, живопись - во всех видах искусства его работы считаются классикой и эталоном мастерства. "Российская газета" вспоминает высказывания мэтра - о самом красивом месте в Италии и лекарстве от плохого настроения, о том, считает ли он себя великим художником и о том, почему режиссер должен быть бедным.

"Знаете, если я в плохом настроении, я сажусь в машину и еду во Флоренцию. Я приезжаю туда, и первое, на что я смотрю, - это собор Брунеллески. Я считаю его купол самой великой битвой, в которой сражался и выиграл человек. Это невероятное достижение. Я иду туда, и это восстанавливает мои пропорции".

"Человек, который думает о себе "я большой художник" - кретин. Так что - нет, я так не думаю про себя. Мы все лишь пользуемся инструментами, которые дает нам провидение, а Бог решает, велик наш вклад в развитие человеческого духа или нет".

"Я думаю, режиссерам следует рождаться в бедности. Если у них было счастливое, богатое, нормальное детство, это очень сложно. Стать режиссером - это непросто, это борьба. Не бывает аристократичных режиссеров".

"Надежда отдалить смерть дает мне силы. А еще сила приходит от тех, кто меня окружает. Я очень чувствую, что происходит с людьми, разделяю с ними свои настроения и свои мысли, очень чутко к ним прислушиваюсь. Никогда не надо быть одному. Если остаться одному - все кончится".

"Я родился во Флоренции и во Флоренции уже готова для меня могила на кладбище Porte Sante, маленькая капелла восемнадцатого века, из которой открывается вид невероятной красоты. Туда я перенес прах моей матери, моего отца и моей сестры. Это место так прекрасно, что возникает желание умереть".