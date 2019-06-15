"Надежда отдалить смерть дает мне силы"

Новости

В Калифорнии в результате стрельбы в супермаркете погиб человек 18:43
В Карачаево-Черкесии при покушении ранен директор ТФОМС 18:40
Третий нью-йоркский полицейский покончил жизнь самоубийством за 9 дней 18:27
МИД РФ указало на отсутствие компетенции морского арбитража по иску Украины 18:23
Президент Молдавии перенес на неопределенный срок марш в свою поддержку 18:18
Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свою свадьбу 18:05
Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов 17:57
В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу 17:44
Массовая авария остановила движение на МКАД 17:37
Источник: Летчики-испытатели воссоздадут заход на посадку разбившегося SSJ100 17:04
Путин сможет назначать атамана Всероссийского казачьего общества 16:49
Адвокаты бесплатно помогли более 7,5 тысяч граждан 16:45
В Петербурге обустроят новые общественные пространства 16:22
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей 15:47
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента 14:50
Под Петербургом грузовик протаранил остановку 14:45
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты 14:34
Премьер Молдавии Санду ожидает улучшения сотрудничества с Россией 14:30
Сын Бари Алибасова сообщил об улучшении состояния отца 14:06
Пушков: Шредер сказал то, что признают многие политики на Западе 13:34
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения 12:54
Видео: в Сирии Су-34 разнес бункер боевиков полуторатонной бомбой 11:59
Певица Алсу получила еще одну госнаграду 11:40
Бывших военных научат вести частный бизнес 11:34
В аэропорту Краснодара Boeing при посадке задел хвостом ВПП 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
15.06.2019 18:22
Рубрика: Культура

"Надежда отдалить смерть дает мне силы"

Текст: Инга Бугулова
Ушел из жизни Франко Дзеффирелли - патриарх итальянской сценографии, режиссуры и не только.

Опера, драма, кино, живопись - во всех видах искусства его работы считаются классикой и эталоном мастерства. "Российская газета" вспоминает высказывания мэтра - о самом красивом месте в Италии и лекарстве от плохого настроения, о том, считает ли он себя великим художником и о том, почему режиссер должен быть бедным.

Фото: iStock
"Кинотавр": Фильмы фестиваля, сделанные режиссерами-женщинами

"Знаете, если я в плохом настроении, я сажусь в машину и еду во Флоренцию. Я приезжаю туда, и первое, на что я смотрю, - это собор Брунеллески. Я считаю его купол самой великой битвой, в которой сражался и выиграл человек. Это невероятное достижение. Я иду туда, и это восстанавливает мои пропорции".

"Человек, который думает о себе "я большой художник" - кретин. Так что - нет, я так не думаю про себя. Мы все лишь пользуемся инструментами, которые дает нам провидение, а Бог решает, велик наш вклад в развитие человеческого духа или нет".

"Я думаю, режиссерам следует рождаться в бедности. Если у них было счастливое, богатое, нормальное детство, это очень сложно. Стать режиссером - это непросто, это борьба. Не бывает аристократичных режиссеров".

"Надежда отдалить смерть дает мне силы. А еще сила приходит от тех, кто меня окружает. Я очень чувствую, что происходит с людьми, разделяю с ними свои настроения и свои мысли, очень чутко к ним прислушиваюсь. Никогда не надо быть одному. Если остаться одному - все кончится".

Фото: bashinform.ru
Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

"Я родился во Флоренции и во Флоренции уже готова для меня могила на кладбище Porte Sante, маленькая капелла восемнадцатого века, из которой открывается вид невероятной красоты. Туда я перенес прах моей матери, моего отца и моей сестры. Это место так прекрасно, что возникает желание умереть".

Культура Кино и ТВ Мировое кино Общество Утраты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Премьер Молдавии Санду ожидает улучшения сотрудничества с Россией
Пушков: Шредер сказал то, что признают многие политики на Западе
В аэропорту Краснодара Boeing при посадке задел хвостом ВПП
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа