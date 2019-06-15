Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил вице-премьер Максим Акимов на VI Российско-китайском ЭКСПО в Харбине.

В указанных городах уже существуют пилотные зоны по эксплуатации 5G. По словам Акимова, первоочередная задача сейчас - решить вопрос с диапазонами радиочастот для 5G, это нужно сделать к 2021 году. От этого будет зависеть стоимость услуги для потребителя, конфигурация рынка, конфигурация условий присутствия игроков на этом рынке, сказал Акимов.

Пока что предполагается, что диапазоны радиочастот для сетей 5G должны быть определены до октября 2019 года. Создание сети 5G в одном российском городе к 2021 году предусмотрено национальным проектом "Цифровая экономика". Согласно ему, к 2022 году такие сети должны быть созданы уже в десяти городах. При этом глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что полноценное развертывание 5G в России произойдет не раньше 2023 года.