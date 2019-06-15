Новости

Архангельские ученые создали антиобледенитель для Арктики 11:07
Сахалинских медиков отправят учиться в Гарвард 11:00
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом 10:49
Путин призвал страны Азии вместе бороться с терроризмом 10:43
Владимир Путин подарил Си Цзиньпину коробку с мороженым 10:29
Почему дорожают автомобили с пробегом 10:20
Названы первые российские города для запуска сетей 5G 10:19
Нейрохирург предложил простую тренировку для здоровья мозга 10:13
Путин заявил о важности политических преобразований в Сирии 10:08
Путин не видит альтернативы мирному урегулированию в Корее 10:06
Песцам на Ямале установят GPS-датчики для изучения изменений климата 10:02
Российские ученые создали кепку для лечения депрессии 09:44
Трампу спели песню на день рождения 09:31
Синоптики: В субботу в Москве будет дождливо и пасмурно 09:18
Климкин опроверг назначение послом Украины в США 08:56
Владимир Путин прибыл во Дворец Навруз 08:46
Медведчук озвучил "самый страшный" факт о Зеленском 08:36
Хабаровчане получили скидки и подарки на ярмарке "Наш выбор 27" 08:05
Ученые рассказали об опасности увлечения "здоровым питанием" 07:52
Ученые: Сон с включенным светом увеличивает риск ожирения у женщин 06:34
"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа 05:38
В Приамурье дорожный рабочий собирал воду из ямы тряпкой 05:34
В Приморье начали выпускать двигатели для экспорта в Японию 04:51
На строительном рынке в Улан-Удэ произошел крупный пожар 04:15
Мексика выдворила на родину 76 кубинцев 04:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
15.06.2019 10:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Текст: Роман Маркелов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил вице-премьер Максим Акимов на VI Российско-китайском ЭКСПО в Харбине.

Фото: iStock
Совершен первый международный звонок в российских сетях 5G

В указанных городах уже существуют пилотные зоны по эксплуатации 5G. По словам Акимова, первоочередная задача сейчас - решить вопрос с диапазонами радиочастот для 5G, это нужно сделать к 2021 году. От этого будет зависеть стоимость услуги для потребителя, конфигурация рынка, конфигурация условий присутствия игроков на этом рынке, сказал Акимов.

Пока что предполагается, что диапазоны радиочастот для сетей 5G должны быть определены до октября 2019 года. Создание сети 5G в одном российском городе к 2021 году предусмотрено национальным проектом "Цифровая экономика". Согласно ему, к 2022 году такие сети должны быть созданы уже в десяти городах. При этом глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что полноценное развертывание 5G в России произойдет не раньше 2023 года.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург ПФО Татарстан Казань ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин заявил о важности политических преобразований в Сирии
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа
Медведчук озвучил "самый страшный" факт о Зеленском
Основатель "Корчмы Тарас Бульба" рассказал о сумме взысканий ФНС