Полицейских не будут увольнять за старые проступки вне службы

"Законопроект совершенствует правила прохождения службы в органах внутренних дел, - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - У сотрудников, достигших предельного возраста службы, появится возможность продлевать контракты в течение пяти лет, причем заключать контракты можно будет не только сроком на один год и постоянно продлевать, но и на более длительный срок в пределах установленного времени. Разрешат остаться на службе сотрудникам, имеющим положительную аттестацию и соответствующих медицинским требованиям".

Также он назвал важной новацию: установление проектом предельного срока, в течение которого полицейский не может быть уволен со службы за совершение порочащего проступка.

"Такой срок составит шесть месяцев со дня, как руководству стало известно о таком проступке, но не позднее трех лет с момента совершения, - сказал Владимир Груздев. - Так что если, например, в Сети появятся старые фотографии, где сотрудник, возможно, на тот момент и не поступивший на службу, запечатлен в каком-то неприглядном виде, это не станет поводом для увольнения. Ошибки молодости не будут ломать карьеру человеку, если с тех пор прошло уже много времени".