Сын Бари Алибасова сообщил об улучшении состояния отца

Продюсеру Бари Алибасову провели полное обследование, которое показало положительные результаты. Он чувствует себя лучше, а на следующей неделе отправится на реабилитацию в Казахстан. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

По словам родственника, струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали около 20 процентов поверхности желудка. Сейчас остались "две маленькие точечки", которые к понедельнику должны сойти. "Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет, и отца переведут в обычную палату, либо, может, мы его домой заберем", - рассказал РИА Новости Алибасов-младший.

После контрольной гастроскопии, которая состоится в понедельник, будет рассматриваться вопрос об отправке продюсера на восстановление в Казахстан. Такое предложение поступило "по высокопоставленным каналам", сказал сын продюсера. Там Бари Алибасову должны предоставить отдельное шале.

Алибасов-младший поделился, что выбор был между Германией и Казахстаном. "Но в Казахстане лечение отнюдь не хуже. Главное, чтобы не в Москве он приходил в себя", - отметил он. По словам сына продюсера, в российской столице в реанимацию к продюсеру ежедневно пытались попасть по 15-20 человек. "Что будет в обычной палате, его ж просто достанут", - рассказал он.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб​​​.