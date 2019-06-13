Сын Алибасова: Мы судимся с производителями "Крота" не из-за денег

Семья находящегося в реанимации НИИ имени Склифософского 72-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова не ставят перед собой задачу нажиться на трагедии, получив от производителя средства для очистки труб денежных выплат. Как пояснил сын музыканта Бари Алибасов-младший, цель готовящегося иска - добиться справедливости.

Напомним: Алибасов-старший попал в больницу с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей после того, как выпил химическое средство "Крот", перепутав его с йогуртом - упаковки товаров и в самом деле довольно похожи.

После чего в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили: ведомство проведет проверку маркировки "Крота" на предмет соответствий требованиям и нормам ГОСТа.

Как рассказал РИА Новости сын продюсера, изначально он был искренне уверен, что виновата рассеянность отца, но буквально на следующий день семья Алибасова "начала получать обращения, что у людей были такие же проблемы с препаратом в той же упаковке". Вплоть до летальных исходов.

"Нет задачи получить компенсацию с "Крота", это уже гражданская позиция", - подытоживает Алибасов-младший.

При этом, согласно словам сына музыканта, ссылающегося на неназванного по имени врача НИИ Склифосовского, в клинику ежегодно приходит около двухсот человек с подобными ожогами.

"Это история, на которую нужно влиять. Эта проблема должна быть освещена", - настаивает младший Алибасов.

Ранее сообщалось, что из квартиры Алибасова пропал любимый сфинкс продюсера Чуча, за которого назначена награда в восемьсот тысяч рублей.