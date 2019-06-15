Представители Демпартии Молдавии начали покидать страну

Представители Демократической партии Молдавии срочно покинули страну после того, как в пятницу подало в отставку прежнее правительство Павла Филипа. Ранее отъезда из Молдавии членов теперь уже оппозиционного движения не исключил молдавский президент Игорь Додон, который поздравил граждан страны с "победой над узурпаторами власти".

Бегство стало реальным после того, как нынешний премьер-министр Молдавии Майя Санду не исключила уголовного преследования молдавских демократов, которые всячески препятствовали работе нового кабинета министров и фактически установили двоевластие в стране.

Из аэропорта Кишинева в пятницу вечером вылетели пять чартерных рейсов, сообщил молдавский телеканал TV8 со ссылкой на источники в воздушной гавани. Перед этим сообщения о двух чартерных самолетах, которые находились на летном поле, распространились в местных соцсетях. По некоторым данным, на одном из бортов вместе с семьей находился известный молдавский олигарх и лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк.

Позже стало известно, что пять лайнеров направились предположительно в Стамбул практически одновременно друг за другом, начиная с 19.30 часов. Вскоре выяснилось, что два борта действительно приземлились в Турции, один в Одессе, конечный пункт назначения еще двух, на борту одного из которых находилась семья скандально известного молдавского миллиардера Илана Шпора, пока неизвестен.