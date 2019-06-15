Премьер Молдавии Санду ожидает улучшения сотрудничества с Россией

После первого заседания кабмина в субботу премьер Молдавии Майя Санду заявила, что готова к диалогу по улучшению сотрудничества с Москвой.

"Мы открыты для диалога, а также для улучшения экономического и торгового сотрудничества с Россией", - уточнила Санду.

При этом премьер подчеркнула, что основу правительственной программы составляет соглашение об ассоциации с ЕС. Ранее политик говорила, что блок ACUM пошел на сотрудничество с социалистами, которые придерживаются другой точки зрения. Однако она рассчитывает на достижение компромиссов.

Санду отметила, что действия, к которым прибег режим олигарха Плахотнюка, в том числе, непризнание нового правительства, блокирование государственных учреждений, использование при этом военизированных групп, а также выработка незаконных решений Конституционным судом не останется без внимания новой власти.