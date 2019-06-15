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15.06.2019 18:18
Рубрика: В мире

Президент Молдавии перенес на неопределенный срок марш в свою поддержку

Текст: Константин Волков (Кишинев)

Президент Молдавии Игорь Додон заявил 15 июня, что намеченный на воскресенье народный марш в поддержку правительства, который должен был пройти в центре Кишинева перед зданиями правительства и парламента, будет перенесен.

"У нас сложилось очень хорошее сотрудничество между президентом, спикером и премьер-министром, - пояснил Додон. - Сегодня утром мы провели консультации и решили, что народный марш, намеченный на завтра, 16 июня, откладывается, скорее всего, на неделю, но окончательное решение будет принято позднее".

Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости
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Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости
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По его словам, такое решение принято потому, что новому правительству необходимо вступить в должность и начать работу.

"Мы должны обеспечить общественный порядок и чтобы новый глава МВД, вице-премьер Андрей Нэстасе, хорошо изучил, как обстоит ситуация в этой сфере", добавил Додон.

Кроме того, Додон напомнил, что 16 июня - Троица, большой христианский праздник, который людям лучше бы провести с семьей. Изначально марш планировался против Демократической партии, узурпировавшей в последние недели власть в Молдавии и не допускавшей в здания парламента и правительства своих оппонентов.

В мире экс-СССР Молдавия Политический кризис в Молдавии
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