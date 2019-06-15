Президент Молдавии перенес на неопределенный срок марш в свою поддержку

Президент Молдавии Игорь Додон заявил 15 июня, что намеченный на воскресенье народный марш в поддержку правительства, который должен был пройти в центре Кишинева перед зданиями правительства и парламента, будет перенесен.

"У нас сложилось очень хорошее сотрудничество между президентом, спикером и премьер-министром, - пояснил Додон. - Сегодня утром мы провели консультации и решили, что народный марш, намеченный на завтра, 16 июня, откладывается, скорее всего, на неделю, но окончательное решение будет принято позднее".

По его словам, такое решение принято потому, что новому правительству необходимо вступить в должность и начать работу.

"Мы должны обеспечить общественный порядок и чтобы новый глава МВД, вице-премьер Андрей Нэстасе, хорошо изучил, как обстоит ситуация в этой сфере", добавил Додон.

Кроме того, Додон напомнил, что 16 июня - Троица, большой христианский праздник, который людям лучше бы провести с семьей. Изначально марш планировался против Демократической партии, узурпировавшей в последние недели власть в Молдавии и не допускавшей в здания парламента и правительства своих оппонентов.