Пушков поиронизировал над словами Зеленского об инвестициях в Донбасс

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков усомнился в серьезности заявлений президента Украины Владимира Зеленского о поддержке малого бизнеса. "Слова, слова, слова" - так прокомментировал он эти заявления в своем Twitter.

"Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова...” - написал он.

Для стабилизации жизни граждан Донбасса, по мнению Пушкова, киевские власти должны "прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет".