Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе. Перед заседанием оба лидера прошли в зал и некоторое время разговаривали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Кратко переговорили на ногах", - пояснил он журналистам и уточнил, что отдельной встречи в Душанбе не планируется.

Сегодня у Владимира Путина на полях саммита также запланированы переговоры с Эмиром государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.