Путин не видит альтернативы мирному урегулированию в Корее

Владимир Путин заявил, что на Корейском полуострове возможно только дипломатическое урегулирование. Другой альтернативы нет.

"Этот подход лег в основу разработанной в 2015 году нашей совместно с КНР инициативе дорожной карты урегулирования. Именно в таком ключе мы вели переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке в апреле этого года", - пояснил российский лидер, выступая в Душанбе на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он также подчеркнул важность участия других стран азиатского региона в способствовании снижению напряженности на Корейском полуострове и укреплению безопасности в Северной Азии в целом.