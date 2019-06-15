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15.06.2019 10:06
Рубрика: Власть

Путин не видит альтернативы мирному урегулированию в Корее

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин заявил, что на Корейском полуострове возможно только дипломатическое урегулирование. Другой альтернативы нет.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"Этот подход лег в основу разработанной в 2015 году нашей совместно с КНР инициативе дорожной карты урегулирования. Именно в таком ключе мы вели переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке в апреле этого года", - пояснил российский лидер, выступая в Душанбе на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он также подчеркнул важность участия других стран азиатского региона в способствовании снижению напряженности на Корейском полуострове и укреплению безопасности в Северной Азии в целом.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Корейский кризис
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