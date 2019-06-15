Путин призвал страны Азии вместе бороться с терроризмом

Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) призвал своих коллег наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

"Следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счет наркотрафика. Важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения", - сказал он.

Президент РФ также призвал добиться устойчивой стабильности в Азии путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, последовательного противодействия террористической угрозе. В этой связи он обратил внимание коллег на ситуацию в Афганистане, "где радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные из Ближнего Востока, вновь активизируют свою деятельность". Россия оказывает содействие межафганскому диалогу, напомнил Путин. Он также подчеркнул, что в качестве страны-председателя в ШОС Россия намерена приложить усилия для реализации принятой 14 июня на саммите ШОС в Бишкеке "дорожной карты" по расширению взаимодействия с Афганистаном в вопросах безопасности, экономики и гуманитарной сферы.

Еще одна важная тема в контексте сохранения глобальной и региональной безопасности - ситуация вокруг СВПД по Ирану. Российский лидер снова призвал все страны придерживаться договоренностей по сделке. И подчеркнул, что решение США выйти из договора негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. Путин заверил, что Россия будет четко следовать выполнению обязательств в рамках СВДП.