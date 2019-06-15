Путин призвал все страны придерживаться СВПД по Ирану

Владимир Путин заявил, что сегодня всех беспокоит положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Полагаем, что единственное разумное решение - продолжение выполнения участниками плана своих обязательств", - сказал он, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

Российский лидер подчеркнул, что решение США выйти из договора негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. Путин заверил, что Россия будет четко следовать выполнению обязательств в рамках СВПД.