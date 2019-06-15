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15.06.2019 11:10
Рубрика: Власть

Путин призвал все страны придерживаться СВПД по Ирану

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин

Владимир Путин заявил, что сегодня всех беспокоит положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

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"Полагаем, что единственное разумное решение - продолжение выполнения участниками плана своих обязательств", - сказал он, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

Российский лидер подчеркнул, что решение США выйти из договора негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. Путин заверил, что Россия будет четко следовать выполнению обязательств в рамках СВПД.

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