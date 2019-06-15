Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил

Владимир Путин заявил, что Россия выступает против протекционизма и нелегитимных санкций в мировой экономике. Выступая в Душанбе на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), президент РФ напомнил, что эта тема обсуждалась на недавнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что именно сейчас как никогда востребованы коллективные усилия: необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.

В качестве первого шага президент РФ предложил вывести из-под торговых ограничений социально-гуманитарную сферу. То есть товары первой необходимости: лекарства, медицинское оборудование.

В целом Путин отметил, что страны участники СВМДА являются локомотивом глобального роста."Здесь расположены крупные промышленные и технологические центры. Сосредоточены мощные финансовые,людские,интеллектуальные ресурсы. В совокупности все это дает региону уникальные конкурентные преимущества. Такие преимущества надо пользоваться в полной мере для устойчивого развития", - призвал российский лидер.