Владимир Путин встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. На полях саммита СВМДА в Душанбе лидеры обсудили инвестиционное сотрудничество и ситуацию в ближневосточном регионе.

Российский лидер в ходе переговоров назвал Катар важным, надежным российским партнером в регионе. "Мы отмечаем значительное взаимодействие в рамках инвестиционной деятельности, наши инвестиционные фонды работают достаточно активно", - заявил Путин. Благодаря решению катарских властей ранее было выделено 2 миллиарда долларов на совместные проекты, и сейчас изучаются еще возможности в рамках 10 миллиардов долларов, сообщил российский лидер.

Российский президент также отметил культурно-гуманитарные связи России и Катара, военно-техническое сотрудничество. "И, конечно, мне было бы очень интересно обсудить с вами вопросы, связанные с ситуацией в регионе", - сказал Путин.

Он также выразил надежду, что Аль Тани расскажет ему о ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2022 году.

В свою очередь эмир Катара отметил, что два государства "связывают очень сильные, глубокие и очень прочные отношения, которые получили особый импульс и развитие на протяжении последних лет". Кроме того, Аль Тани сообщил, что его страна готова еще больше инвестировать и взаимодействовать с Россией в этой сфере.

Аль Тани также рассказал, что сейчас несколько экспертов из России помогают Катару готовиться к предстоящему Чемпионату мира по футболу.

"Я хочу вас, господин президент, прежде всего поблагодарить за поддержку, которую оказывает нам оргкомитет Чемпионата мира-2018, а также поздравить вас с очередным успехом и успешным проведением этого грандиозного мероприятия, и также поблагодарить вас за содействие, которое мы получаем в рамках подготовки к Чемпионату мира в 2022 году", - сказал он.