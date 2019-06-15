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15.06.2019 23:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв ДТП под Воронежем выросло до восьми

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: ГУ МВД по Воронежской области Фото: ГУ МВД по Воронежской области
Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Число погибших в аварии на трассе Воронеж-Луганск выросло до восьми человек, сообщили в региональном главке МВД. В больнице остается 10-летняя девочка.

В Удмуртии в ДТП погибли две женщины и ребенок

Напомним, лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter и Ford Focus произошло в 20.26 на 59 километре трассы в Хохольском районе. От удара микроавтобус лишился передней части, его развернуло поперек трассы. 

- По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Ford, выехавший на встречную полосу движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Ранее полиция сообщала о семи погибших и двух раненых.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства автокатастрофы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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