Нюта Федермессер снялась с выборов из-за травли оппозиционеров

Нюта Фелермессер - учредитель благотворительного фонда "Вера", сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. "Уступаю тем, кто сильнее. Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике - это грязь, но я не думала, что до такой степени", - написала она в фейсбуке.

Она по-прежнему уверена, что, став парламентарием, могла бы участвовать в решении важных проблем: Но "к такому объёму лжи и грязи в свой адрес" не готова. На своей страничке в Facebook обрушилась на оппозиционеров, травивших Нюту, правозащитница Наталья Холмогорова: "История с Федермессер вызывает смешанные чувства. Понятно, что политика - дело грязное; идешь на выборы - сначала перечитай соответствующий рассказ Марка Твена и будь готов.<….> А оппозиция говорит: но мы же совсем другие! Это они жулики, воры и моральные уроды, а мы-то наоборот! Мы воины добра! Поддерживать нас - ваш нравственный долг, а кто не, тот заслуживает сурового осуждения! Поддержите нас: ведь мы неизмеримо лучше их, и при нас все будет иначе!

А как доходит до борьбы за власть - демонстрируют вдруг совершенно единороссовские свойства. И поясняют так: ну, наш противник же против нас, значит, на стороне зла, значит, с ним так можно и нужно!", - написала она.

Свою оценку случившегося дала политолог Анна Федорова: "Не понимаю, как можно в здравом уме предпочесть их. Не понимаю, как можно не поддерживать человека, который помогает умирающим. Что меня поразило. Представьте, сколько ужаса Федермессер видит каждый день - и какие стальные нервы вырастила.<…> Поздравляю Навального, у него победа. Большой дар разрушителя у человека". А главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал, обращаясь к либеральной тусовке в своем телеграмм- канале: "Радоваться, что затравленный человек уступил - это оправдывать травлю".