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15.06.2019 18:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Район вокруг Киевского вокзала изменится до неузнаваемости

Текст: Ангелина Зеленькова

Работы по обновлению территории вокруг Киевского вокзала в самом разгаре. Тут сами москвичи пожелали улучшить транспортную доступность района Дорогомилово, сделать удобными тротуары и озеленить привокзальную площадь. Задача не самая легкая, учтивая, что Киевский вокзал - это одно из самых многолюдных мест Москвы. Как справляются с ней сегодня рабочие, проверил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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"Один из центральных объектов благоустройства в этом году - площадь Киевского вокзала. Работы проводятся на всех улицах от Третьего транспортного кольца до площади Киевского вокзала, а также на Смоленской улице до Садового кольца. В этом районе 23 улицы или почти 60 га будут благоустроены", - рассказал он.

Сейчас ограждения начинаются у сквера напротив здания МИД России и тянутся вниз к площади Киевского вокзала между Дорогомиловской набережной и набережной Москва-реки до ТТК. Кое-где на тротуарах появляется новенькая плитка. По задумке обновленная территория должная объединить район Дорогомилово с Воробьевской набережной и с парком Горького.

"Такая замкнутость позволит москвичам гулять и отдыхать не только в центре города, но и уходить за ее пределы", - заметил Петр Бирюков.

В планах, на улицах, прилегающих к Киевскому вокзалу, расширить тротуары для пешеходов, между проезжей частью и тротуаром сделать зеленую полосу и засадить деревьями. Количество полос на дороге останется прежним, однако полосы сузят на 25 сантиметров: с 3,5 метра до 3,25 метра.

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При этом работы, как убедился корреспондент "РГ", сейчас не мешают ни пешеходам, ни автомобилистам - движение полностью не перекрыто, закрыты лишь отдельные полосы. У привокзальной площади появится навес для пересадки на маршруты наземного транспорта по принципу "сухие ноги". Зона между вокзалом и ТЦ "Европейский" станет полностью пешеходной. Это нужно, чтобы разгрузить трафик пассажиров в подземных переходах. Еще на площади появится пешеходная навигация, благодаря которой там станет проще ориентироваться. По словам Петра Бирюкова, в районе отремонтируют и отмоют порядка 80 фасадов. Провода и кабели сейчас прячут под землю, так что они не будут скрывать красоту чистых фасадов. К слову, без ремонта кабели смогут служить еще не меньше пятидесяти лет.

"Огромный квартал станет ярким примером удобного городского пространства. Завершить работы вокруг Киевского вокзала планируют уже к сентябрю", - отметил Петр Бирюков.

В ходе работ коммунальщики войдут также в каждый двор, построят детские и спортивные площадки, отремонтируют дороги, заменят световые опоры. Новое лицо будет у каждого района, обещает заммэра.

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