Группа российских ученых интегрировала нейрогарнитуру в кепку. Новое устройство предназначено для лечения депрессии, синдрома дефицита внимания и реабилитации после инсульта.

Проект создан в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ). Как сообщает информбюро НТИ, интеграцию нейрогаджета выполнила компания из Зеленограда. В основе инновации лежит система нейрокомпьютерного интерфейса, когда внешние устройства принимают или направляют сигналы в мозг.

В частности, кепка-гаджет способна получить информацию о том, что эмоциональный фон человека нестабилен и включить один из двух режимов в зависимости от состояния носителя.

Так, если человек испытывает проблемы с концентрацией или вниманием, нейрогаджет может включить шум в наушниках. Спустя какое-то время человек перестанет реагировать на этот шум и сконцентрируется на том, что ему необходимо. Также у нейрогаджета есть режим релаксации, он включается при симптомах стресса или депрессии.

Создатели гаджета отмечают, что таких же результатов можно добиться и без нейрокепки, например, занимаясь йогой, но устройство позволяет быстрее получить эффект. Кроме того, нейрогарнитура создана для помощи людям с биполярными расстройствами, различными формами инвалидности, а также тем, кто проходит реабилитацию, например, после перенесенного инсульта. Уделять йоге или медитации несколько часов в день такие пациенты зачастую не имеют возможности. Создатели отмечают, что гаджет позволяет быстро привести эмоциональный фон в порядок и повысить качество жизни.

Прибор может интегрироваться с другими "умными" устройствами по реабилитации. Например, находить трости, распознаватели речи или наушники с костной проводимостью. Когда пациент дает мысленную команду через гаджет, трость или наушники начинают вибрировать.

Стоит отметить, что подобные нейрогаджеты уже существуют на рынке. В странах Евросоюза они применяются как безрецептурные средства реабилитации. Новация российских ученых в том, что прибор интегрирован в предмет одежды, он не бросается в глаза и прост в использовании.