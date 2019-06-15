Синоптики: В субботу в Москве будет дождливо и пасмурно

Столичный регион в субботу окажется в восточной части скандинавского циклона, а значит будет дождливо и пасмурно. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, максимально воздух прогреется в мегаполисе до + 22, по области до +24. В ночные часы не ниже 12 тепла. Временами будет накрапывать дождь.

- Температурный фон будет почти в пределах нормы для июня, а что касается осадков, то сегодня они они будут кратковременные, по области возможны грозовые явления, - пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

Она напомнила, что в воскресенье осадков уже не ожидается, а воздух прогреется до +25 градусов. Аналогичная температура воздуха будет и днем в понедельник. По долгосрочному прогнозу погоды, ближе к концу будущей недели в столицу может вернутся жара.

Кстати, самым теплым 15 июня пришлось на 1998 году, когда воздух прогрелся до +33,9. А в 1900 году на термометре было +2,6.