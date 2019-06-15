Хабаровчане получили скидки и подарки на ярмарке "Наш выбор 27"

Выставка-ярмарка "Наш выбор 27" открылась в Хабаровск 15 июня. Ее участниками стали более 200 местных производителей.

Ярмарка проходит в краевом центре третий год подряд и за это время успела полюбиться жителям. Традиционно здесь можно купить товары по сниженным ценам со скидкой от 10 до 50 процентов. Так, например, десяток яиц первой категории обойдется покупателям всего в 42 рубля.

Любители выгоды могут также получить "Народные карты", которые дают скидки от трех до 25 процентов от компаний-партнеров. В проекте участвует 114 компаний, карты принимают в 326 торговых точках края. Среди них супермаркеты, аптеки, музеи, театры, магазины строительной и бытовой техники, рестораны и кафе. Акция действует до сентября 2020 года. Будет ли она продлеваться в дальнейшем, пока не известно.

Для гостей выставки-ярмарки подготовлена и обширная развлекательная программа. Проводят мастер-классы и конкурсы с ценными призами. Любители кино могут посетить кинотеатр под открытым небом. Ценители вкусной еды - ресторанный дворик. На двух сценах выступают местные творческие коллективы.

Запланированные ранее угощение ухой и прилет волшебника с бесплатным мороженым в этот раз отменили. Посовещавшись организаторы праздника под открытым небом решили, что готовя суп в таком большом количестве рискуют нарушить санитарные требования.

- Если говорить о прилете вертолета и раздаче мороженого, то в данном случае нас беспокоит огромное скопление людей. В толпе много детей, безопасность должна быть превыше всего, - отметил заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства Александр Шкурин.

Это решение не уменьшило число посетителей мероприятия. К одному из постов в официальном аккаунте "Наш выбор 27" в Instagram даже оставили комментарий: "Уху и мороженное поедим дома, к вам идем за хорошим настроением!"

Выставка-ярмарка продлится оба выходных дня. Одно из самых ожидаемых событий 16 июня - выступление хабаровской группы "Up’рель". Концерт артистов, успевших проявить себя в крупных российских телевизионных проектах, станет завершающим аккордом праздника.