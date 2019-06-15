Японский миноносец вышел в акваторию залива Петра Великого

Неофициальный визит во Владивосток завершил 15 июня эскадренный миноносец Морских сил самообороны Японии "Судзунами". Он покинул бухту Золотой Рог и вышел в акваторию залива Петра Великого.

- Японские моряки приняли участие в протокольной встрече с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем, провели с российскими моряками товарищеские встречи по пинг-понгу и перетягиванию каната, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Гости также успели осмотреть достопримечательности дальневосточной столицы. В том числе посетили большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", побывали на мемориальном комплексе "Подводная лодка С-56" и в музее ТОФ.

11 и 12 июня эсминец "Судзунами" открыли для посещений. Осмотреть японский корабль не только снаружи, но изнутри успели больше двух тысяч жителей и гостей Владивостока .

Теперь миноносец совместно с кораблями ВМФ России проведет учение по поиску и спасению на море "Сарекс-2019".