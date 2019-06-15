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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На строительном рынке в Улан-Удэ произошел крупный пожар

Текст: Дина Непомнящая

В ночь на субботу на строительном рынке на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ случился пожар. Его площадь составила 1,8 тысячи квадратных метров.

Фото: vk.com/spb_today
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Бурятия, пожарным удалось быстро ликвидировать открытое горение. Проливка конструкций продолжилась и утром.

Пожару присвоили самый высокий - четвертый - ранг сложности. Тушение огня осложнила высокая температура и плотная застройка вокруг места горения.

Благодаря оперативному вмешательству в результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работали 150 человек и 40 единиц техники. К тушению привлекались пожарный поезд и вертолет Ми-8.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ
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