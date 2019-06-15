Сахалинских медиков отправят учиться в Гарвард

Сахалинским врачам сделали подарок ко Дню медика - их отправят учиться новым методикам в лучшие вузы мира. Среди них и одно из самых известных учебных заведений США - Гарвардский университет, сообщается на сайте областного правительства.

Повысить свою квалификацию они также смогут в ведущих медицинских центрах Мюнхена, Стокгольма, Токио и Сеула. Отправятся медики и в российские клиники в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Всего обучение пройдут 183 специалиста. Эти планы озвучил глава региона Валерий Лимаренко на торжественном мероприятии в честь праздника, поздравив врачей и поблагодарив их за работу.

- Вместе с вами мы стремимся к тому, чтобы медицинская помощь была качественной и доступной во всех районах Сахалина и Курил, - заявил врио губернатора.

На празднике также были вручены почетные знаки и грамоты. Отдельное поздравление получили те, кто трудится в сфере здравоохранения 45 лет и более. Им выплатили премию в размере 50 тысяч рублей.