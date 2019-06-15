В Приамурье дорожный рабочий собирал воду из ямы тряпкой

Нестандартный способ подготовки к ремонту дороги выбрал рабочий в городе Свободный Амурской области. Воду скопившуюся в ямах в асфальте он убирал вручную.

Процесс "сушки" попал на видео. Мужчина собирает воду тряпкой и выжимает ее в стоящее рядом ведро. Голос за кадром комментирует, что после этого будет проводиться "ямочный" ремонт.

"Передай привет всем, ты в YouTube!" - обращается к рабочему автор ролика. Но мужчина процесс подготовки к ремонту не прерывает.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Свободного, после публикации видео в интернете по поручению мэра города Владимира Константинова на дорожном предприятии началось служебное расследование.

"Вызывает вопросы не только процесс "работы", но и поведение сотрудников бригады, включая "оператора" - предстоит выяснить, в каком состоянии находились рабочие во время проведения работ", - отметил собеседник агентства.

От также добавил, что абсурдные действия "не выдерживают никакой критики". К руководству предприятия собираются применить самые суровые меры наказания.