В Приморье начали выпускать двигатели для экспорта в Японию

Серийное производство бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G запустила Mazda Sollers на заводе во Владивостоке. Готовую продукцию планируется полностью отгружать на экспорт в Японию на автомобильные предприятия Mazda.

Как сообщили РИА Новости представители компании, проект реализуется в рамках ТОР "Надеждинская". Предприятие может выпускать до 50 тысяч двигателей в год. Продукция соответствует экологическому стандарту Евро-5.

Подготовка к запуску производства велась несколько месяцев. Пробную партию российские инженеры создавали совместно с японскими коллегами. Тестовые образцы уже прошли проверку в Японии.

Председатель совета директоров ПАО Sollers Вадим Швецов отметил, что производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, "полностью интегрированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна".