О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе. Об этом сообщили со сцены ведущие праздника на третий день фестиваля.

- Я до глубины души тронута, что так высоко оценили мое творчество, мой труд. Конечно, все это делается ради моего замечательного дорогого преданного зрителя, - сказала Алсу после выступления, пообещав уфимцам приехать с сольным концертом.

14 июня врио главы Башкирии подписал соответствующий указ о награждении. Кроме того, руководство региона отметило Сергея Приказчикова из группы "Пицца" и солиста группы "Аргымак" Рината Рамазанова. Им присвоили звания заслуженных артистов Республики Башкортостан.

Уточним, что награжденные выступали на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии", посвященном 100-летию образования республики.Кстати, в числе народных артистов Башкирии, чьи ряды пополнила Алсу, Ильдар Абдразаков и Юрий Шевчук.