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15.06.2019 11:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Алсу стала народной артисткой Башкирии

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе. Об этом сообщили со сцены ведущие праздника на третий день фестиваля.

- Я до глубины души тронута, что так высоко оценили мое творчество, мой труд. Конечно, все это делается ради моего замечательного дорогого преданного зрителя, - сказала Алсу после выступления, пообещав уфимцам приехать с сольным концертом.

Фото: instagram.com/mikellaabramova
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14 июня врио главы Башкирии подписал соответствующий указ о награждении. Кроме того, руководство региона отметило Сергея Приказчикова из группы "Пицца" и солиста группы "Аргымак" Рината Рамазанова. Им присвоили звания заслуженных артистов Республики Башкортостан.

Уточним, что награжденные выступали на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии", посвященном 100-летию образования республики.Кстати, в числе народных артистов Башкирии, чьи ряды пополнила Алсу, Ильдар Абдразаков и Юрий Шевчук.

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