Ученые из Центра физики САФУ разработали антиобледенительные покрытия на основе углеродных наночастиц. Они способны замедлять скорость образования льда от двух до шести раз и действуют даже при температуре ниже минус 20 градусов, что позволяет применять эти покрытия в условиях Арктики.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России, сейчас создан рабочий прототип покрытия, он сверхгидрофобен и имеет высокую проводимость.

Ученые Центра физики Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова работают над тем, чтобы повысить механическую стойкость покрытия, придать ему олеофобные, то есть, жирооталкивающие свойства.

Исследователи давно изучают свойства антиобледенительных покрытий в условиях Арктики и ищут способы для их совершенствования. Существующие аналоги теряют свои свойства, когда столбик термометра опускается ниже минус 20 градусов. Антиобледенитель, созданный в Центре физики САФУ, успешно справляется с этой задачей. Относительно незащищенной поверхности, скорость образования льда уменьшается от двух до шести раз. Кроме того, благодаря хорошей проводимости, появляется возможность подогревать поверхность током, не допуская образование наледи.

Разработка архангельских ученых может применяться для обработки беспилотников, кораблей, наземных конструкций, а также ветрогенераторов.