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15.06.2019 19:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти арестован за взятку 388 млн

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге Колпинский районный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя регионального управления ФСИН. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в размере 388 миллионов 516 тысяч 286 рублей.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ближайшие два месяца он проведет под стражей.

Напомним, бывший заместитель руководителя Управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был задержан накануне в Северной столице. Экс-чиновнику вменяют то, что при строительстве нового изолятора "Кресты" в Колпинском районе города он получал взятки от субподрядчика за общее покровительство.

В частности, после получения траншей сразу же подписывались акты выполненных работ, производилась оплата, в начале каждого года компания получила авансы в максимально возможном размере.

К слову, сам глава субподрядной организации уже получил пять лет условно за дачу взяток.

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