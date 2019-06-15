Под Петербургом грузовик протаранил остановку

В Ленобласти на въезде в Сертолово автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Травмы получил один пешеход.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 26-м километре автодороги между поселками Парголово и Огоньки грузовик по касательной столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту номер 555.

От удара фура потеряла управление и протаранила остановку. Павильон оказался полностью снесен. Легкие травмы получил 30-летний мужчина, ожидавший транспорт.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что незадолго до происшествия в районе прошел дождь и не исключают, что причиной, по которой фура попала в ДТП, стала потеря сцепления с дорогой.