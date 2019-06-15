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15.06.2019 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Петербургом грузовик протаранил остановку

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область )

В Ленобласти на въезде в Сертолово автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Травмы получил один пешеход.

В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 26-м километре автодороги между поселками Парголово и Огоньки грузовик по касательной столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту номер 555.

От удара фура потеряла управление и протаранила остановку. Павильон оказался полностью снесен. Легкие травмы получил 30-летний мужчина, ожидавший транспорт.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что незадолго до происшествия в районе прошел дождь и не исключают, что причиной, по которой фура попала в ДТП, стала потеря сцепления с дорогой.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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