В Ненецком автономном округе депутата задержали за сбыт наркотиков

В Ненецком автономном округе депутата Совета муниципального района заподозрили в продаже наркотиков. По версии следствия, народный избранник продал 4,73 грамма гашиша, что является значительным размером.

Как сообщает Следственный комитет по Архангельской области и НАО, в отношении депутата возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый задержан.

В региональном СК отмечают, что гашиш был продан местному жителю за 10 тысяч рублей.

Если вина депутата будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.