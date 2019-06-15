Новости

Видео: в Сирии Су-34 разнес бункер боевиков полуторатонной бомбой 11:59
Певица Алсу получила еще одну госнаграду 11:40
Бывших военных научат вести частный бизнес 11:34
В аэропорту Краснодара Boeing при посадке задел хвостом ВПП 11:26
В Ненецком автономном округе депутата задержали за сбыт наркотиков 11:18
В Удмуртии в ДТП погибли две женщины и ребенок 11:11
Путин призвал все страны придерживаться СВПД по Ирану 11:10
Архангельские ученые создали антиобледенитель для Арктики 11:07
Сахалинских медиков отправят учиться в Гарвард 11:00
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом 10:49
Путин призвал страны Азии вместе бороться с терроризмом 10:43
Владимир Путин подарил Си Цзиньпину коробку с мороженым 10:29
Почему дорожают автомобили с пробегом 10:20
Названы первые российские города для запуска сетей 5G 10:19
Нейрохирург предложил простую тренировку для здоровья мозга 10:13
Путин заявил о важности политических преобразований в Сирии 10:08
Путин не видит альтернативы мирному урегулированию в Корее 10:06
Песцам на Ямале установят GPS-датчики для изучения изменений климата 10:02
Российские ученые создали кепку для лечения депрессии 09:44
Трампу спели песню на день рождения 09:31
Синоптики: В субботу в Москве будет дождливо и пасмурно 09:18
Климкин опроверг назначение послом Украины в США 08:56
Владимир Путин прибыл во Дворец Навруз 08:46
Медведчук озвучил "самый страшный" факт о Зеленском 08:36
Хабаровчане получили скидки и подарки на ярмарке "Наш выбор 27" 08:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
15.06.2019 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ненецком автономном округе депутата задержали за сбыт наркотиков

Текст: Вера Черенева (Ненецкий АО)

В Ненецком автономном округе депутата Совета муниципального района заподозрили в продаже наркотиков. По версии следствия, народный избранник продал 4,73 грамма гашиша, что является значительным размером.

В Ненецком округе житель Коми устроил нелегальный плавучий алкошоп

Как сообщает Следственный комитет по Архангельской области и НАО, в отношении депутата возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый задержан.

В региональном СК отмечают, что гашиш был продан местному жителю за 10 тысяч рублей.

Если вина депутата будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В аэропорту Краснодара Boeing при посадке задел хвостом ВПП
Путин заявил о важности политических преобразований в Сирии
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа
Медведчук озвучил "самый страшный" факт о Зеленском