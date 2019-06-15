В Петербурге обустроят новые общественные пространства

В Петербурге у стадиона на Крестовском острове до набережной Финского залива появится пешеходная зона, а также несколько детских площадок и спортивных зон. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с жителями Петроградского района.

- Нам нужно создавать как можно больше общественных пространств, делать город более комфортным и привлекательным, - подчеркнул действующий глава города.

Еще одно общественное пространство на Петроградской стороне появится на набережной Карповки напротив Ботанического сада. Планируется, что там откроются детские площадки, появятся велодорожки.

Также будет отдана дань истории, здесь веками выращивали лекарственные травы, поэтому на площадке разобьют аптекарский огород. Первый этап благоустройства территории завершится уже 20 августа.

Еще одним центром притяжения жителей всего города и туристов обещает стать Арт-Парк. Это общественная зона планируется на территории между Биржевым и Тучковым мостами.

Несколько лет назад здесь решено было построить Судебный квартал, но петербуржцы не были в восторге от этой идеи, и сейчас на данной территории планируется обустроить общественное пространство со скверами, площадками для мастер-классов, галереями и гастрономическим кластером.

Петроградский район - один из старейших в городе. Во время встречи с местными жителями Александр Беглов ознакомился с ходом капремонта здания, относящегося к комплексу чулочно-трикотажной фабрики Керстена. Это историческое здание, его планируется отдать под нужды детского сада номер 24. В ходе ремонта здесь будут обустроены помещения для занятий художественным и музыкальным творчеством, а также театральная студия.