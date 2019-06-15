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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Шредер признал законным воссоединение Крыма с Россией

Текст: Максим Макарычев

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер признал законным с юридической точки зрения воссоединение Крыма с Россией. Такое заявление авторитетный немецкий политик озвучил, выступая перед представителями бизнес-сообщества в Бранденбурге в ходе предвыборной кампании Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является, сообщает Bild.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Фото: Илья Питалев / РИА Новости Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Крым - давняя российская территория. В советские времена не имело значения, к какой республике относится территория полуострова. Теперь это не так", - пояснил экс-канцлер ФРГ.

Фото: iStock
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Кроме того, 75-летний политик в своей речи пояснил, что санкции против России, введенные из-за Украины, должны быть отменены и призвал Киев к строгому выполнению Минских соглашений. Кстати, ранее Шредер был внесен в базу данных печально известного украинского сайта "Миротворец".

Между тем, как отмечает немецкое издание, на выборах в Бранденбурге первого сентября, СДПГ может ждать оглушительный провал. Сейчас в рейтинге избирателей она имеет только 18 процентов (в отличие от 32-х в 2015 году) и отстает от набирающей популярность правой антииммигрантской "Альтернативы для Германии" на три пункта в электоральном опросе.

В мире Европа Германия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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