Шредер признал законным воссоединение Крыма с Россией

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер признал законным с юридической точки зрения воссоединение Крыма с Россией . Такое заявление авторитетный немецкий политик озвучил, выступая перед представителями бизнес-сообщества в Бранденбурге в ходе предвыборной кампании Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является, сообщает Bild .

"Крым - давняя российская территория. В советские времена не имело значения, к какой республике относится территория полуострова. Теперь это не так", - пояснил экс-канцлер ФРГ.

Кроме того, 75-летний политик в своей речи пояснил, что санкции против России, введенные из-за Украины, должны быть отменены и призвал Киев к строгому выполнению Минских соглашений. Кстати, ранее Шредер был внесен в базу данных печально известного украинского сайта "Миротворец".

Между тем, как отмечает немецкое издание, на выборах в Бранденбурге первого сентября, СДПГ может ждать оглушительный провал. Сейчас в рейтинге избирателей она имеет только 18 процентов (в отличие от 32-х в 2015 году) и отстает от набирающей популярность правой антииммигрантской "Альтернативы для Германии" на три пункта в электоральном опросе.