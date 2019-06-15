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15.06.2019 10:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые проследят за песцами и климатом с помощью GPS

Текст: Елена Мационг
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Международная группа ученых из Норвегии, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, России и других стран сегодня отправляется в ямальскую тундру для проведения исследований изменений климата в Арктике.

- Участникам экспедиции предстоит преодолевать по несколько десятков километров в день. Изучать суточные перемещения песцов с использованием радиоошейников, чтобы получить больше информации об их пищевых предпочтениях и местах размножения. Эти данные позволят сделать выводы в том числе и об изменении климата на Ямале, - рассказал старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН, ведущий научный сотрудник центра изучения Арктики Александр Соколов. - Мы будем отслеживать динамику численности леммингов и полевок, являющихся важнейшим элементом пищевых связей наземных экосистем. Вести слежение за хищниками тундры.

Фото: iStock
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В полевой сезон 2018 года ученые отмечали низкую численность леммингов в ямальской тундре. Что, по их словам, отразилось на репродуктивности некоторых хищных птиц - поморников, мохноногих канюков. Под воздействием климатических изменений и антропогенного фактора южные границы обитания арктических грызунов в последние десятилетия смещаются на Север. На смену леммингам на широте Северного полярного круга пришли полевки. Ученые поделились новостью - впервые за сорок лет в районе Лабытнанги они поймали копытного лемминга.

- Особь, которую мы поймали, была молодой. Следовательно, он родился на этой территории. Встреча с леммингом дала надежду, что сложились благоприятные условия для жизни и размножения этих грызунов, что лемминги, вероятно, начинают адаптироваться к изменениям климата. Если их численность будет расти и достигнет нормы, возможно, возвращение знаковых видов пернатых хищников на Ямал, - прокомментировала старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН, ведущий научный сотрудник центра изучения Арктики Наталья Соколова.

Добавим, что в полевой сезон ямальские биологи продолжат эксперимент с искусственными гнездами куликов, являющихся еще одним кормовым ресурсом тундры. С помощью автоматических камер ученые отслеживают, какие хищники их разоряют. Исследования ведутся в рамках международного проекта, охватывающего 50 арктических регионов. С коллегами из Университета Гиссена (Германия) продолжат научную работу по изучению уток морянок, численность которых катастрофически снижается на зимовках в Балтийском регионе. Ученые намерены установить причину снижения популяции этих арктических птиц.

Общество Экология Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Климат на Земле
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