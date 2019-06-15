Ученые объяснили, почему на Урале холодное лето

Считающийся самым жарким летним месяцем июнь перевалил за середину, а по-настоящему теплых дней на Урале было раз-два и обчелся. Что все-таки происходит с климатом? Ведь если, как утверждают ученые, мы переживаем глобальное потепление, логично, чтобы и лето было жарким. Или на нас надвигается новый ледниковый период?

- И все-таки "на дворе" потепление, причем оно происходит стремительно, его результаты видны на протяжении жизни всего одного поколения, - отмечает Генрих Алексеев, профессор, руководитель отдела взаимодействия океана и атмосферы Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета. - К концу этого века зимы на Крайнем Севере могут быть теплее на десять градусов, а лето - на пять.

По словам ученого, источники климатических аномалий проявляются в экваториальных областях Атлантического, Индийского и особенно Тихого океанов, где концентрируются огромные массы перегретой воды, вызывающие погодные возмущения на всем Земном шаре. В Тихом океане смещение к востоку больших масс перегретой воды вызывает явление, которое называют Эль-Ниньо (малыш, мальчик в переводе с испанского), вносящее особенно сильные погодные возмущения. Ну а затем, поступающий в Арктику теплый воздух вытесняет холодный, он выносится из арктической зоны и начинает свое триумфальное шествие по Сибири, Уралу, европейской части России.

Все это приводит к тому, что зимы становится значительно теплее, чем раньше, с короткими периодами резких похолоданий. А лето, напротив, становится менее жарким. Такое ощущение, что разница между временами года постепенно стирается.

Что нас ждет в перспективе? По крайней мере, до конца этого столетия, как отмечают ученые, процессы потепления будут происходить и дальше. Нагляднее всего это будет заметно в Арктике, ибо этот регион - яркий маркер происходящих климатических изменений на планете в целом. Дыхание Арктики ощущается на всей европейской части России и европейских странах. И если зима в Арктике к концу века будет теплее на 10 градусов, логично ждать потепления и в тех регионах, на которые влияют массивы воздуха, поступающие с Крайнего Севера.

Отметим, о причинах изменения климата на планете ученые продолжают спорить уже который год. Одни убеждены, что виной всему антропогенный фактор, другие считают, что куда важнее глобальное влияние процессов, происходящих на Солнце, меняющегося положения планет.

- По крайней мере при потеплении, аналогичном сегодняшнему и протекавшем в 1930-40-е годы, антропогенных факторов не отмечалось,- говорит Генрих Алексеев. Однозначно, по словам ученого, можно судить об одном: за последние 30 лет температура на планете увеличилась на один градус, а в Арктике - на три.