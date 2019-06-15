Ученые объяснили, почему на Урале холодное лето

Новости

В Приморье начали выпускать двигатели для экспорта в Японию 04:51
На строительном рынке в Улан-Удэ произошел крупный пожар 04:15
Мексика выдворила на родину 76 кубинцев 04:04
Японский миноносец вышел в акваторию залива Петра Великого 03:58
Два человека погибли при обрушении стены в Колумбии 03:38
Женщины Швейцарии устроили массовый протест против неравенства 02:54
Умерла любившая виски старейшая британка 02:24
Представители Демпартии Молдавии начали покидать страну 01:47
В Москву-реку упал автомобиль 00:37
В Минпромторге оценили предварительный отчет о крушении SSJ100 14.06.2019
Chanel на сцене: Большой театр готовится к премьере нового балета 14.06.2019
Японский владелец судна опроверг версию США о взрыве танкера иранской миной 14.06.2019
Аллигатор с большим ножом в голове был замечен в озере в Техасе 14.06.2019
В Подмосковье упал частный самолет 14.06.2019
Сумка Birkin от Hermes продана за рекордную сумму на аукционе 14.06.2019
В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета 14.06.2019
Основатель "Корчмы Тарас Бульба" рассказал о сумме взысканий ФНС 14.06.2019
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой 14.06.2019
Призера чемпионата России по сноуборду застрелили в Лос-Анджелесе 14.06.2019
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР 14.06.2019
Трамп поблагодарил Абэ за содействие контактам США с Ираном 14.06.2019
В Чечне более 21 тысячи человек остались без света 14.06.2019
На Дону поисковики нашли кремневое оружие каменного века 14.06.2019
Пользователи заметили сбой геолокационных сервисов в Москве 14.06.2019
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку 14.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
15.06.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые объяснили, почему на Урале холодное лето

Текст: Елена Мационг
Считающийся самым жарким летним месяцем июнь перевалил за середину, а по-настоящему теплых дней на Урале было раз-два и обчелся. Что все-таки происходит с климатом? Ведь если, как утверждают ученые, мы переживаем глобальное потепление, логично, чтобы и лето было жарким. Или на нас надвигается новый ледниковый период?
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

- И все-таки "на дворе" потепление, причем оно происходит стремительно, его результаты видны на протяжении жизни всего одного поколения, - отмечает Генрих Алексеев, профессор, руководитель отдела взаимодействия океана и атмосферы Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета. - К концу этого века зимы на Крайнем Севере могут быть теплее на десять градусов, а лето - на пять.

По словам ученого, источники климатических аномалий проявляются в экваториальных областях Атлантического, Индийского и особенно Тихого океанов, где концентрируются огромные массы перегретой воды, вызывающие погодные возмущения на всем Земном шаре. В Тихом океане смещение к востоку больших масс перегретой воды вызывает явление, которое называют Эль-Ниньо (малыш, мальчик в переводе с испанского), вносящее особенно сильные погодные возмущения. Ну а затем, поступающий в Арктику теплый воздух вытесняет холодный, он выносится из арктической зоны и начинает свое триумфальное шествие по Сибири, Уралу, европейской части России.

Фото: iStock
Глобальное потепление приведет к массовому вымиранию в Мировом океане

Все это приводит к тому, что зимы становится значительно теплее, чем раньше, с короткими периодами резких похолоданий. А лето, напротив, становится менее жарким. Такое ощущение, что разница между временами года постепенно стирается.

Что нас ждет в перспективе? По крайней мере, до конца этого столетия, как отмечают ученые, процессы потепления будут происходить и дальше. Нагляднее всего это будет заметно в Арктике, ибо этот регион - яркий маркер происходящих климатических изменений на планете в целом. Дыхание Арктики ощущается на всей европейской части России и европейских странах. И если зима в Арктике к концу века будет теплее на 10 градусов, логично ждать потепления и в тех регионах, на которые влияют массивы воздуха, поступающие с Крайнего Севера.

Отметим, о причинах изменения климата на планете ученые продолжают спорить уже который год. Одни убеждены, что виной всему антропогенный фактор, другие считают, что куда важнее глобальное влияние процессов, происходящих на Солнце, меняющегося положения планет.

- По крайней мере при потеплении, аналогичном сегодняшнему и протекавшем в 1930-40-е годы, антропогенных факторов не отмечалось,- говорит Генрих Алексеев. Однозначно, по словам ученого, можно судить об одном: за последние 30 лет температура на планете увеличилась на один градус, а в Арктике - на три.

Общество Экология Общество Природа УрФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Представители Демпартии Молдавии начали покидать страну
Путин предложил лидерам Монголии и Китая наращивать расчеты в нацвалютах
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна "ЯМК-0041"
ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки
МАК опубликовал отчет об авиакатастрофе SSJ 100 в Шереметьево