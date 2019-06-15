В Югре запустили уникальный проект по созданию креативной экономики

Во многом уникальный проект запущен в Югре. Его задача - максимально развить сферу промышленности региона, не связанную с добычей нефти и газа. Развить креативную экономику, максимально используя и другие ресурсы региона, кроме углеводородов. Югорчан призывают высказать свое видение, как должна выстраиваться такая "альтернативная" экономика региона.

Цель крауд-проекта - разработать нормативно-правовой акт, который будет регулировать креативную экономику. С учетом мнений жителей в округе будут заложены основы для ее развития, деятельности организаций и физических лиц в этом творческом направлении развития экономики.

В результате в Югре будет создан особый сектор экономики, основанный на человеческом капитале. Креативная экономика может стать одним из источников роста неэнергетического экспорта и послужить драйвером развития других отраслей Югры.

Крауд-проект размещен на портале "Центра "Открытый регион" в разделе "Неравнодушный гражданин Югры". До 20 июня югорчане могут внести предложения по своему видению формирования и развития креативной экономики региона. Полученная информация поможет специалистам разработать эффективные механизмы государственной поддержки предпринимательской деятельности. После этапа запуска проекта с 22 по 23 июня пройдут обсуждения итоговых предложений. Самые "жизнеспособные" из них войдут в законопроект, который в августе рассмотрит региональное правительство.

Напомним, что в январе 2019 года в ходе заседания общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 года глава региона Наталья Комарова дала поручение разработать нормативно-правовой акт о креативной деятельности. Вместе с разработкой регионального закона будет сформирован проектный офис по созданию креативного кластера Югры.

- Креативный кластер объединит сообщество единомышленников. Это первый шаг к новой экономике, основанной умными, творческими, неравнодушными людьми, местными жителями, создающими социальные сценарии, вдохновляющие к свободе в выборе места для жизни, - отметила Наталья Комарова в ходе V Международного арктического форума.

Инициатором крауд-проекта стал департамент общественных и внешних связей Югры. Его координатором является "Центр "Открытый регион".

- Одним из важнейших элементов стартующего крауд-проекта выступает открытость государственного и муниципального управления, вовлеченность в процесс принятия управленческих решений всех югорчан. У нас есть возможность стать первым субъектом в России, создавшим подобный нормативный документ. С его помощью творческий капитал региона будет поддержан и усилен, - рассказали в "Центре "Открытый регион".

Добавим, что крауд-проект "Развитие креативной экономики Югры" - не первая инициатива с применением электронных технологий, которую реализует "Центр "Открытый регион". На сегодняшний день на счету учреждения пять стратегических крауд-проектов, благодаря которым в Югре формируется культура открытости.