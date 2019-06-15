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15.06.2019 20:38
Рубрика: Общество

Создано самое большое в истории генеалогическое древо

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Используя миллионы записей с сайта генеалогии, генетики создали самую большую в мире родословную. Она соединяет около 13 миллионов человек, в основном из Европы и Северной Америки, и уходит на столетия в прошлое.

Джоанна Капланис и ее коллеги из Нью-Йоркского геномного центра проанализировали 86 миллионов зарегистрированных профилей людей, большинство из которых были созданы генеалогами-любителями со всего мира.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Ученые изучили данные о рождении, браке и смерти более одиннадцати поколений. Но чтобы найти единого для всех 13 миллионов человек предка, родословную надо было "отмотать" назад примерно на 65 поколений, сообщается в журнале Science.

Гигантское генеалогическое древо включает истории людей, живших в самых разных уголках Земли: в США, в Канаде, в странах Европы, в ЮАР и на территории Австралии и Новой Зеландии.

Просматривая данные о смертности, команда обнаружила ожидаемые колебания продолжительности жизни, особенно среди молодежи, во время Гражданской войны в США, Первой и Второй мировых войн.

Древо раскрывает и некоторые секреты личной жизни людей прошлого, "кто и где находил свою любовь". Например, на основании многочисленных дат и мест рождения, брака и смерти было определено, что "в 1700 году люди вступали в брак с кузенами и кузинами, родившимися в радиусе 10 километров; примерно с 1850 года они женились на менее генетически связанных друг с другом партнерах". В 1950 году расстояние между потенциальными супругами было уже около 100 километров.

Фото: CNRS - Claude Raynaud
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Данные также показали, что за последние 300 лет значительно чаще из-за любви меняли место жительства женщины, чем мужчины.

Кроме этого, были дополнительно изучены данные трех миллионов родственников, родившихся между 1600 и 1910 годами и старше 30 лет. У ученых была цель - выяснить, какую роль играют гены в долголетии. До сих пор предполагалось, что гены в 15-30% отвечают за продолжительность жизни. Анализ показал: их влияние - всего лишь 16%. Таким образом, хорошие гены продлевают жизнь в среднем на пять лет.

"Это на самом деле не так много, - комментирует данные соавтор исследования Янив Эрлих. - Курение, например, сокращает жизнь в среднем на десять лет. Это означает, что некоторые жизненные обстоятельства более важны, чем гены".

Общество Наука
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