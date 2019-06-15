Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Новости

"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа 05:38
В Приамурье дорожный рабочий собирал воду из ямы тряпкой 05:34
В Приморье начали выпускать двигатели для экспорта в Японию 04:51
На строительном рынке в Улан-Удэ произошел крупный пожар 04:15
Мексика выдворила на родину 76 кубинцев 04:04
Японский миноносец вышел в акваторию залива Петра Великого 03:58
Два человека погибли при обрушении стены в Колумбии 03:38
Женщины Швейцарии устроили массовый протест против неравенства 02:54
Умерла любившая виски старейшая британка 02:24
Представители Демпартии Молдавии начали покидать страну 01:47
В Москву-реку упал автомобиль 00:37
В Минпромторге оценили предварительный отчет о крушении SSJ100 14.06.2019
Chanel на сцене: Большой театр готовится к премьере нового балета 14.06.2019
Японский владелец судна опроверг версию США о взрыве танкера иранской миной 14.06.2019
Аллигатор с большим ножом в голове был замечен в озере в Техасе 14.06.2019
В Подмосковье упал частный самолет 14.06.2019
Сумка Birkin от Hermes продана за рекордную сумму на аукционе 14.06.2019
В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета 14.06.2019
Основатель "Корчмы Тарас Бульба" рассказал о сумме взысканий ФНС 14.06.2019
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой 14.06.2019
Призера чемпионата России по сноуборду застрелили в Лос-Анджелесе 14.06.2019
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР 14.06.2019
Трамп поблагодарил Абэ за содействие контактам США с Ираном 14.06.2019
В Чечне более 21 тысячи человек остались без света 14.06.2019
На Дону поисковики нашли кремневое оружие каменного века 14.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
15.06.2019 05:53
Рубрика: Власть

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Текст: Андрей Васильев

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию". Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте посольства РФ в Лондоне.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По мнению пресс-секретаря российской дипломатической миссии, подобные публикации вызывают беспокойство. В посольстве РФ в Лондоне посчитали, что в случае подтверждения подобной информации, данное решение представляется ошибочным, а также сомнительным с точки зрения соблюдения британской стороной своих международно-правовых обязательств.

Опрос: Враждебными для россиян остаются США, Украина и Великобритания

Это может свидетельствовать о том, что британские силовые структуры готовят почву для снятия с себя существующих международно-правовых ограничений и присвоения себе "права" осуществлять военные операции вне рамок самообороны. В российском посольстве полагают, что данное прямое нарушение Устава ООН может стать не только новым шагом по сознательному разрушению порядка, основанного на международном праве, но и способно принести существенные риски перерастания таких "гибридных" операций в полноценные вооруженные конфликты. Это можно было наблюдать в ходе различных международных конфликтов, в частности, в Сирии, когда страны Запада, включая официальный Лондон, сначала с нарушением норм международного права сначала ввели туда свои войска и спецподразделения. А вскоре стали в категоричной форме ставить вопрос о механизмах "деконфликтинга" с находящимися в Сирии подразделениями российских вооруженных сил.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Песков ответил Лондону: Москва не будет менять поведение

В российской дипломатической миссии посчитали целесообразным, чтобы британские власти, в первую очередь МИД и министерство обороны, дали официальные публичные разъяснения по поводу сути таких публикаций и оценку проектов, которые будут представлены на утверждение политическому руководству.

"Хотелось бы надеяться, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы", - говорится в сообщении посольства РФ в Британии.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа
Представители Демпартии Молдавии начали покидать страну
Путин предложил лидерам Монголии и Китая наращивать расчеты в нацвалютах
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна "ЯМК-0041"
ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки