Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию". Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте посольства РФ в Лондоне .

По мнению пресс-секретаря российской дипломатической миссии, подобные публикации вызывают беспокойство. В посольстве РФ в Лондоне посчитали, что в случае подтверждения подобной информации, данное решение представляется ошибочным, а также сомнительным с точки зрения соблюдения британской стороной своих международно-правовых обязательств.

Это может свидетельствовать о том, что британские силовые структуры готовят почву для снятия с себя существующих международно-правовых ограничений и присвоения себе "права" осуществлять военные операции вне рамок самообороны. В российском посольстве полагают, что данное прямое нарушение Устава ООН может стать не только новым шагом по сознательному разрушению порядка, основанного на международном праве, но и способно принести существенные риски перерастания таких "гибридных" операций в полноценные вооруженные конфликты. Это можно было наблюдать в ходе различных международных конфликтов, в частности, в Сирии, когда страны Запада, включая официальный Лондон, сначала с нарушением норм международного права сначала ввели туда свои войска и спецподразделения. А вскоре стали в категоричной форме ставить вопрос о механизмах "деконфликтинга" с находящимися в Сирии подразделениями российских вооруженных сил.

В российской дипломатической миссии посчитали целесообразным, чтобы британские власти, в первую очередь МИД и министерство обороны, дали официальные публичные разъяснения по поводу сути таких публикаций и оценку проектов, которые будут представлены на утверждение политическому руководству.

"Хотелось бы надеяться, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы", - говорится в сообщении посольства РФ в Британии.