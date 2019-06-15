Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Это прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная, а также меры поддержки, предоставляемые Корпорацией "МСП", говорится в пояснительной записке. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В частности, запланировано создание Корпорацией "МСП" совместно с дочерними обществами, банками, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специальных продуктов, направленных на оказание кредитной, гарантийной и иной финансовой поддержки самозанятым гражданам. Кроме того, в центрах "Мой бизнес" в регионах до конца 2019 года должно быть обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.

По оценке Минэкономразвития, за счет легализации самозанятых граждан в сферу МСП может быть обеспечен прирост в размере 2,4 миллиона человек. Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусматривает рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек к 2024 году. По данным ФНС на май 2019 года, пока в ней занято лишь 19,2 миллиона человек.

С 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых граждан введен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской области. На июнь 2019 года в качестве самозанятых, по данным ФНС России, зарегистрировалось свыше 100 тысяч человек.