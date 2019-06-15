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15.06.2019 09:34
Рубрика: Экономика

Самозанятые получат господдержку как малый бизнес

Текст: Елена Березина
Минэкономразвития предлагает распространить на самозанятых граждан некоторые меры государственной поддержки, полагающиеся малому и среднему предпринимательству. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов федеральных нормативных актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная, а также меры поддержки, предоставляемые Корпорацией "МСП", говорится в пояснительной записке. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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В частности, запланировано создание Корпорацией "МСП" совместно с дочерними обществами, банками, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специальных продуктов, направленных на оказание кредитной, гарантийной и иной финансовой поддержки самозанятым гражданам. Кроме того, в центрах "Мой бизнес" в регионах до конца 2019 года должно быть обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.

По оценке Минэкономразвития, за счет легализации самозанятых граждан в сферу МСП может быть обеспечен прирост в размере 2,4 миллиона человек. Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусматривает рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек к 2024 году. По данным ФНС на май 2019 года, пока в ней занято лишь 19,2 миллиона человек.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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С 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых граждан введен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской области. На июнь 2019 года в качестве самозанятых, по данным ФНС России, зарегистрировалось свыше 100 тысяч человек.

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минэкономразвития Господдержка малого бизнеса
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