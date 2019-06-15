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15.06.2019 11:18
Рубрика: Общество

Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за 400 млн долларов

Текст: Наталия Ячменникова
Самый большой самолет в мире, созданный для запуска космических аппаратов, внезапно выставлен на продажу. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на несколько источников.
Фото: Handout / Stratolaunch Systems Corp / AFP Фото: Handout / Stratolaunch Systems Corp / AFP
Фото: Handout / Stratolaunch Systems Corp / AFP

Сумма, в которую он оценивается, очень приличная - 400 млн долларов. Впрочем, самолет того стоит. Речь идет о носителе Stratolaunch, который был сделан для запуска ракет на орбиту с высоты 9,1 тысячи метров.

Фото: Скриншот видео iQOO/Weibo
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Вначале венчурная аэрокосмическая компания планировала запустить крылатую ракету Pegasus XL, которая предназначена для запуска коммерческих спутников на низкую околоземную орбиту. В будущем, как рассказывают эксперты, самолет сможет брать до трех ракет.

Свой первый полет он совершил в минувшем апреле. Гигант взлетел с полигона в пустыне Мохаве (Калифорния): находился в воздухе два с половиной часа на высоте более 5 километров с максимальной скоростью 304 км/ч.

Главная изюминка машины - рекордный размах ее крыльев. 117,3 метра! У него шесть двигателей и два фюзеляжа, между которыми как раз и должны перевозиться ракеты. Есть и еще цифры: у самолета 28 шасси, а весит он 227 тонн.

Самолет спроектирован под максимальный взлетный вес в 590 тонн. Если совсем просто, то сценарий запуска выглядит примерно так: набрав высоту, мегасамолет сбрасывает ракетоноситель, который потом запускает двигатели и уже стартует в космос непосредственно с воздуха. По словам спецов, это новый подход к космическим полетам.

Фото: РИА Новости
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Stratolaunch разработан и построен частной американской фирмой. По имеющимся данным, она была создана соучредителем Microsoft Полом Алленом в 2011 году. Меньше года назад Аллен умер. Почему холдинговая компания, которая сейчас контролирует большую часть имущества Аллена, выставила на продажу единственный построенный самолет-носитель, а также все научные и опытно-конструкторские разработки, не сообщается. Однако западные СМИ не исключают, что проектом могут заинтересоваться самые серьезные аэрокосмические компании. Включая Илона Маска.

Кстати, есть информация, что в 400 миллионов долларов войдет вся интеллектуальная собственность и инфраструктура, связанная с проектом.

Общество Космос
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