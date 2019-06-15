Семеро туристов из России и Узбекистана пострадали в Анталье

Семеро туристов из России и Узбекистана пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в провинции Анталья в Турции, сообщает телеканал Habertürk.

По предварительным данным, микроавтобус по неустановленным причинам столкнулся со встречной машиной. Всем туристам оказана необходимая медицинская помощь.

"С незначительными ссадинами и ушибами были госпитализированы двое граждан России, 1986 и 1991 года рождения, которым была оказана первая медицинская помощь. Они уже выписаны и находятся в отеле по месту отдыха", - говорится в сообщении генерального консульства РФ в Анталье в Facebook.