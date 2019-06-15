Сериал на выходные. На рогах: закончился сериал "Хэппи"

В комикс-индустрии всегда хватало отборнейшей, махровейшей, мохнатейшей забубенной дичи. И корневая суть ясна: все те буйства воспаленных фантазий, что до поры до времени технологии не позволяли реализовать на экране, можно ж было просто нарисовать. Оттуда - шквальное безумие в западных андеграундных комиксах и додзиндзасси - независимых японских.

Хотя и в коммерческих огоньку - хоть отбавляй. И смачный "Хэппи" - тому яростная командирская зарука. Биззарро-фэнтези с кровавым салом, метафорическими гусиными шкварками и мозгами и кишками навыпуск. Как вам такое?

Впрочем, фэнтези-составляющая истории летальных приключений показательного отморозка Ника Сакса в оригинале ограничивается точечным элементом компактного титульного синего говорящего единорога, изначально представленного как плод воображения протагониста. Перегруженного противозаконными веществами и ударами в голову тяжелыми предметами. И далее - это как у Марка Захарова в "Формуле любви" - материализованного чувственными идеями. Всё прочее - чистой воды hard boiled-детектив / боевик, брутальный, оскотиненный, угреватый, растрескавшийся костьми, злющий, как растревоженный сучковатой палкой опоссум.

Когда-то Ник Сакс был молодым и образцовым полицейским детективом, с перспективой и красавицей-женой. Но тот ежедневный нон-стоп-кошмар, что парню приходилось наблюдать на службе, в конечном итоге Ника подкосил - вся эта изнаночная человеческая гнусь, все эти паскудные крысиные подполы душонок и все те ядовитые гнойнички, что люди творят друг с другом и сами с собой Сакса укачали. Герой пошел вразнос: злоупотребления, токсичный скат по резкой наклонной. Чему дополнительный пинок придали плотские отношения с напарницей, коррумпированной притом.

И в какой-то момент Сакс, протаранив весь этот ад наяву, логично сломался - внутренний стержень окончательно перекосило. Жена, о беременности которой Ник не знал, ушла, а сам он, выпертый со службы, закрепился как алкоголик, наркоман, наемный убийца и в целом персонаж без принципов и тормозов, непрестанно "на рогах". Ко всему спектру пороков вдобавок терзаемый струпьями экземы.

Комикс "Хэппи" (Happy!) вышел в 2013-2013 годах четырьмя выпусками. Это лаконичная и концентрированная бойня без рюшечек, на которую автор отвлекся меж супергероических ваяний, мизантропическая, извращенная, свирепая, не щадящая и разговаривающая с читателем принципиально придонным матом. Сто угрюмых, грязных и взрывных, отменно отрисованных страниц, заканчивающихся на надрыве.

Придумал пандемониум шотландец Грант Моррисон, писатель-сценарист, большой человек мира комиксов, неоднократный чемпион видных отраслевых премий, вообще молодец. И, к слову, один из первых инди-комиксистов Великобритании, начавший свой усыпанный осаннами пусть на Олимп еще в семидесятые.

Он же, рука об руку с Брайаном Тейлором, создателем стеноломной дилогии "Андреналин", выступил соавтором телеадаптации своей работы. За что нам теперь пристало названным людям долго, низко и часто кланяться, благодаря, что они додали зрителю в дюжины раз больше, чем те сто страниц.

Сериал "Хэппи", дебютировавший в 2017-м, расширил мобильный мирок комикса до утробности жирной черной дыры, неумолимо подряд всасывающей в себя, и нахлобучил публику кунсткамерой парой-тройков десятков новых персонажей - больными тварями, скачущими в свальной оргии верхом на еще более больных тварях. Педофилы, садисты-мазохисты, перверты в вычурном насекомом латексе, каннибалы высших эшелонов власти, задешево продажные копы, одержимые демоны, колдуньи и заштатные плотоядные божки, лярвы, подпольная трансплантация органов по живому, обреченные проститутки, нацисты, прочее, прочее, прочее.

Вся эта свиноферма толчется на небольшом пятачке и усердно буквально прожирает, топчет, размазывает по стенам и остервенело имеет ближнего.

В "большом" синематографе продукция такого рода накала с порога приговаривается к жесткому рейтингу R и бережется от стариков, детей, женщин на сносях и кроссоверов названных прослоек населения. Кабельное ТВ смотрит на ситуацию значительно проще.

Но даже у него нервы не из проволоки и желудок не всегда луженый - канал SyFy только что объявил, что у шоу, вопреки комиксу финализированного на понюшке позитива, третьего сезона не будет.

И кто знает, может так оно и к лучшему: питаясь одним парным мясом и барбекю недолго заработать целую россыпь проблем по части онкологии.

С другой стороны, есть вероятность, что это "Счастье" подхватит Netflix, сервис не особо, к радости публики, разборчивый и охочий до всего, что плохо и неровно лежит - давайте подержим кулачки.

Но даже если и не выгорит, сиротами мы в любом случае не останемся - на 2020-й Тэйлор и Моррисон анонсировали сериал по "Дивному новому миру" Хаксли. Happy-happy! Joy-joy!