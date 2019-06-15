ШОС подтвердила курс на укрепление сплоченности

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна стать моделью солидарности, взаимного доверия и совместного обеспечения безопасности. Об этом на 19-м заседании Совета глав государств ШОС заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

В своей речи глава КНР подчеркнул, что ШОС сегодня стала самой крупной в мире региональной международной организацией по количеству населения и площади территории. Это важная сила в содействии миру и развитию, а также в обеспечении международного равенства и справедливости, отметил Си Цзиньпин.

Сейчас ситуация в мире сложная: распространяются односторонние действия и протекционизм, которые несут серьезные вызовы глобальному экономическому росту и международному порядку. Это увеличило неопределенность внешней обстановки для развития ШОС.

С другой стороны, мультилатерализм и экономическая глобализация все еще считаются главной тенденцией развития. Новая технологическая революция и промышленная трансформация дают ШОС новые возможности развития. То, как организация использует этот шанс, станет главной темой эпохи, уверен председатель КНР.

Си Цзиньпин предложил изучить мудрость "Шанхайского духа", основанную на равенстве, консультациях, уважении к различным цивилизациям и стремлении к общему развитию. Это ключ сохранения жизнеспособности и движущая сила сотрудничества ШОС с первого дня создания организации. В Пекине уверены, что на основе "Шанхайского духа" ШОС продолжит развитие, обеспечит большую безопасность, а также придаст глобальному развитию больше стабильности.